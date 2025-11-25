¡Caída de un gigante! Comunicaciones toca fondo: ¿Qué pasó con el hexacampeón?

-

Del éxito a las penumbras ha pasado Comunicaciones en cuestión de una década. Ese club que arrasó y alcanzó a conquistar seis títulos seguidos, hito en nuestro futbol consumado en 2015, ha recibido uno de sus golpes más duros al quedar fuera de la liguilla del torneo Apertura 2025.

Desde entonces, no es la primera vez que los albos no clasifican a la contienda por el trono; de hecho tampoco avanzaron en 2017 y 2018, pero sí que su fracaso no es un accidente, es síntoma de grietas que se han prolongado, por malas decisiones que empiezan desde la cúpula.

Cinco finales, de las cuales solo en dos logró saltar al trono, son el balance en los últimos 20 torneos locales, incluida la sequía de 7 años, y la Liga Concacaf conquistada en 2021, que hacía imaginar en la recuperación de la fórmula e identidad de un equipo acostumbrado a ganar.

Después del hexa y en medio de una sequía de títulos nacionales, la Liga Concacaf, en 2021, fue una gran alegría para los cremas. (Foto: Archivo)

Los cremas dejaron de ser ese gigante que asustaba, independientemente de decir presente en la fiesta grande. La visión para renovar su plantilla, de bajas claves no reemplazadas, y el círculo de vicioso de entrenadores, con un par de excepciones, han sido intentos desesperados por maquillar la situación.

Comparada con la década de 2015 a 20005, el elenco blanco disputó 14 series por el trofeo de campeón y venció en 9, números totalmente alejados de la realidad para uno de los clubes más laureados (32 cetros) y al que la historia y tradición lo demanda a estar siempre peleando por títulos.

Desde 2023 han venido, de más a menos. Salieron campeones del Apertura, luego fueron semifinalistas en el Clausura 2024; en el Apertura 2025 y Clausura se quedaron en cuartos y en el actual Apertura 2025, a falta de una fecha, están fuera y con preocupación de evitar el descenso en el próximo certamen.