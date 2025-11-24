Los ídolos hablan: Las duras críticas de Paredes y Fonseca al mal manejo albo

-

El fracaso consumado de Comunicaciones ha desatado sentimientos de impotencia en jugadores que algunas vez vistieron la camisola y dejaron huella, como el exguardameta Juan José Paredes, quien con sus declaraciones respalda lo antes dicho en una entrevista por el tico Rolando Fonseca.

EN CONTEXTO: Comunicaciones cae contra Malacateco y queda fuera de la liguilla del Apertura 2025

Paredes no tuvo reparos en decir. "Profe (Iván) Sopegno, lo apreció, pero la dignidad no tiene precio. Póngale un alto a esa persona que cree ser dueña del club", se pronunció, además de decir que hay jugadores que están por amistad o por negocio con alguien que sigue en el club y no da la cara.

Lo mencionado por quien fuera portero en el histórico hexacampeonato en 2015 alude al uruguayo Julio González, encargado de dar cuentas al dueño Ángel González en Miami, razón por la cual reiteró: "Espero que Sopegno recapacite y le gane la dignidad para que no lo sigan utilizando. Él tiene historia con el club".

Eso sí, el petenero remarcó que Sopegno ha dejado "mucho que desear" porque después de que el cancerbero Fredy Pérez mandarla a callar a la afición, le dio el gafete de capitán. "Lo que hizo Fredy no tiene nombre, pero seguramente lo renovarán y aumentarán el salario".

La semana pasada, el tico Rolando Fonseca, ganador de 5 títulos con los albos, también se refirió al mal momento de su exequipo. "Es penoso, difícil de aceptar y analizar, porque son consecuencias de malos hábitos, por no construir una ruta de trabajo y proyectar la renovación de jugadores".

"Cuando uno pierde la identidad y el sentido de pertenencia de algo, es muy difícil por mucho que se tengan buenos jugadores. Es parte de lo que vive Comunicaciones. Administrativamente, hay mucho manoseo de los que llegan y toman decisiones".