Comunicaciones FC se justifica tras quedar fuera del Torneo Apertura 2025

-

El club crema asegura que, con la base administrativa saneada, iniciarán la reestructuración y planificación deportiva para definir nuevas directrices y recuperar la competitividad histórica que exige la afición.

Tras quedar fuera del Torneo Apertura 2025 con apenas 20 puntos y el registro ofensivo más bajo del certamen, Comunicaciones FC dio a conocer las razones internas que, según el club, influyeron en su bajo rendimiento deportivo.

El club reconoció que la temporada estuvo marcada por limitaciones futbolísticas que contrastan con las expectativas históricas de la afición crema. De acuerdo con el comunicado, la directiva priorizó durante los últimos meses la estabilización financiera del equipo.

Con estos ajustes, Comunicaciones afirma haber logrado una estructura más ordenada, con obligaciones al día y un proyecto institucional regularizado que les permitiría tomar decisiones con mayor solidez a futuro.

“ Sabemos que nuestra afición merece más y ofrecemos una disculpa sincera por no haber estado a la altura de su apoyo. ” Comunicaciones FC

Pese a estos avances fuera de la cancha, el rendimiento deportivo no acompañó el proceso. La eliminación antes de la fase final llevó a un análisis interno que ya derivó en las primeras decisiones para replantear la planificación deportiva.

El club señaló que reforzará áreas específicas y definirá nuevas directrices con el objetivo de impulsar mejoras sostenibles en el funcionamiento del equipo. Ademas, resaltó el papel de la afición, cuya presencia y apoyo constante fueron reconocidos como un elemento crucial en medio de la crisis deportiva.

Según el club, este respaldo será determinante para impulsar el proceso de reestructuración y recuperar la competitividad que ha caracterizado históricamente al conjunto albo.