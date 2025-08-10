Emily Padilla se cuelga el oro en los Juegos Panamericanos Junior

Concentración, temple y una puntería perfecta para que Emily Padilla tocara la gloria al consagrarse campeona continental en el tiro con armas de caza de los Juegos Panamericanos Junior, que se celebran en Asunción, Paraguay.
MÁS DEPORTES: Luis Grijalva clasifica al Mundial de Atletismo Tokio 2025
En una emocionante final y acompañada por Adriana Ruano, oro olímpico en París 2024; Padilla ascendió a lo más alto del podio en la modalidad de skeet al sumar 42 puntos, con lo que superó a las estadounidenses Gracelynn Hensley (41 unidades) y a Alishia Layne (33 puntos), que completaron los primeros 3 puestos.
"Estoy muy emocionada, con muchos sentimientos y ya queriendo regresar a casa", dijo la guatemalteca con medalla de oro en el pecho. "Lo logramos, los sueños se hacen realidad", enfatizó la abanderada de la delegación nacional.
Padilla ratifica el buen momento que pasa el tiro con armas de caza, que posiciona a Guatemala como uno de los más fuertes de la región. La chapina se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Es la segunda medalla de oro que Guatemala consigue en las justas juveniles, antes el nadador Erick Gordillo se había colgado la presea dorada en Calí 2021.