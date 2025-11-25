¿Qué cambios debería hacer Comunicaciones para resurgir en el Clausura 2026?

Para los cremas, el partido contra Xelajú, con el cual despedirán su pésimo torneo, será como una final, porque pelearán por no terminar de últimos en la tabla y sumar en el acumulado, por el descenso que preocupa.
LEE TAMBIÉN: El desplome crema: Solo 20 puntos y la peor ofensiva del torneo Apertura 2025
Por muy duro que suene es la realidad para el 32 veces campeón, que también deberá poner ojo a que en medio de la temporada hacer cambios abruptos en su plantilla es correr con riesgos mayores, sobre todo, por las pérdidas económicas que les significaría la rescisión de contratos.
Fuentes cercanas al club, hablan sobre la continuidad del técnico argentino Iván Franco Sopegno, quien jugará el certamen con la soga en el cuello.
Sopegno fue capaz de prescindir hace un par de semanas del mexicano Brian Martínez, quien no supo desempeñar su rol de goleador. Entre sus filas tiene a seis extranjeros: Karel Espino, José Corena, Deyner Padilla, Dayron Reyes, Ernesto Monreal y Juan Blanco, estos últimos con aparente salida.