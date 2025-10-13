Comunicaciones no sale de la crisis y ahora se viene Municipal

-

Comunicaciones no pasó del empate sin goles con el último lugar Guastatoya y se mantiene en crisis, a las puertas del Clásico Nacional ante Municipal, que venció a Cobán Imperial y es el líder del Apertura 2025.

Urgido de una victoria, tras tres derrotas consecutivas, pero con bajas clave, como la de los seleccionados, la del delantero mexicano Brian Martínez, más José Manuel Contreras y Wilson Pineda (lesionados); el técnico argentino Iván Franco Sopegno tuvo que improvisar en la delantera.

Lynner García, Axel de la Cruz y Anderson Ortiz conformaron el tridente ofensivo, adelante de José Corena, Marco Domínguez y Karel Espino.

▶ Arranca la segunda parte



Guastatoya | 0 | | 0 | Comunicaciones FC#Apertura2025 | #VamosCremas pic.twitter.com/8gvVn6SG1b — Comunicaciones FC (@CremasOficial) October 12, 2025

Eso da la sensación de que el punto sirve, aunque los cremas siguen adoleciendo de hacerse superiores en la cancha y de un jugador que marque la diferencia.

La figura fue Fredy Pérez, quien le ahogó el grito de gol a Víctor Ávalos en un cabezazo que exigió la "volada" del de Nueva Concepción.

¡VAMOS EQUIPO, VAMOS CREMAS! pic.twitter.com/BrHiVQrSDd — Comunicaciones FC (@CremasOficial) October 12, 2025

La más clara de los albos la tuvo Ortiz, quien hizo que el portero Rubén Escobar se exigiera para enviar su disparo al tiro de esquina.

El delantero colombiano Dayner Padilla, goleador de la Primera División con Huehuetecos, hizo su debut con los cremas, pero no pudo cambiar la historia.

Ahora se vienen los rojos el próximo fin de semana.