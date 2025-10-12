Municipal se impone al Cobán de Sebastián Bini y Matías Rotondi

-

Golazo y asistencia de Rudy Barrientos para que Municipal venciera 3-1 a Cobán Imperial con lo que se mantiene como líder del Apertura 2025.

MÁS FÚTBOL: Ana Lucía Martínez anota en la goleada del Cruz Azul sobre Santos Laguna

Fue el regreso del técnico argentino Sebastián Bini al estadio de El Trébol, que fue su casa en el torneo anterior cuando perdió el título en el último minuto ante Antigua.

El argentino Sebastián Bini se acerca al banquillo rojo para saludar a Dwight Pezzarossi y Mario Acevedo. (Foto: Eddy Recinos / Nuestro Diario)

También volvió el delantero argentino Matías Rotondi, que hizo varios goles vestido de rojo en el Manuel Felipe Carrera.

Los goles

José Carlos Martínez abrió el marcador al minuto 3 por la vía del penal, después que el árbitro Christopher Corado consideró una infracción en un jalón de Luis de León sobre el mismo delantero jutiapaneco. Martínez cobró cruzado de zurda y puso a celebrar a los rojos.

El segundo tanto de la mañana fue obra de Rudy Barrientos, quien se mandó con un golazo de tiro libre al 22. Fue un derechazo entre la barrera y otro defensor que dejó sin oportunidad al portero Tomás Casas.

¡Barrientos anota su primer tanto del partido y pone a Municipal 2 - 0! #VamosRojos pic.twitter.com/7FYma34yOm — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) October 12, 2025

Sentenció el cubano Yasnier Matos con un cabezazo, tras un centro de Barrientos, al minuto 51. Y el descuento fue obra de Uri Amaral al aprovechar un rebote que cedió el portero Braulio Linares al minuto 79.

Municipal sigue como líder del torneo con 29 puntos y ahora se alistará para visitar a Comunicaciones, en el Clásico Nacional. Darwin Torres volvió a jugar después de 5 meses de ausencia por una lesión.