Expulsiones, niebla y frustración: La pesadilla de Comunicaciones en San Marcos

Partido de olvido para Comunicaciones en San Marcos, en donde prolongó su mal momento al caer 1-0 contra Marquense, en un encuentro con retrasos y pausas a causa de la neblina, y el en que todo el segundo tiempo jugó con 9 hombres, por la expulsión del cubano Karel Espino y Stheven Robles.

Son días, o mejor dicho, horas complicadas para los dirigidos por Iván Sopegno, porque regresaron a las andadas al mostrar una pobre versión futbolística y si este domingo Guastatoya supera a Xelajú se vería desplazado hasta el sótano de la clasificación del torneo Apertura 2025.

La caída de los albos se empezó a gestar con la lesión de Ernesto Monreal, en el minuto 10, seguido por la roja a Espino, en el 37, tras un patadón sobre Andy Ruiz, y se tornó más complicada cuando en un córner, Elías Vásquez cabeceó entre José Contreras y Érick Lemus para firmar el tanto triunfal, en el 42.

La neblina retrasó el inicio del segundo tiempo en San Marcos y posteriormente los suspendió por 8 minutos.

En tiempo añadido (45+1) Robles se sumó a los expulsados. Fue con todo en una barrida sobre el tico Aarón Navarro y el árbitro Kevin Cacao no dudó en echarlo. Enojo y frustración para Sopegno, quien según las tomas de televión no creía como se le desboraron sus planes.

Una densa niebla que se asentó sobre el Marquesa de la Ensenada retrasó el arranque del segundo periodo y hasta amenazó con que se debiera jugar hoy, porque desapareció y a los 5 minutos del reinicio volvió a aparecerse suspendiendo las acciones durante 8 minutos.

A pesar de la inferioridad de elementos y con un solo tanto de desventaja, los albos pelearon por rescatar algo y uno de los que más buscó anotar fue Darwin Lom, autor de un susto a Minor Álvarez y en otra no llegó al cierre, tras centro de Emerson Raymundo.