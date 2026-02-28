Ataque armado deja un conductor herido en la calzada Roosevelt

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
Un incidente armado se registró este viernes 27 de febrero en el kilómetro 13.5, en la calzada Roosevelt, zona 3 de Mixco.
Según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, se trató del conductor de un vehículo de dos ruedas que fue atacado en pleno tránsito.
Socorristas arribaron al lugar de los hechos y tras brindarle atención prehospitalaria al herido, lo trasladaron a un centro asistencial.
El vehículo quedó sobre la cinta asfáltica y se cerró medio carril, en donde la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra realizando las diligencias correspondientes.