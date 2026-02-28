Corte Suprema de Justicia concluye recepción de aspirantes a magistrados de la CC

-

A último momento, las autoridades contabilizaron más expedientes de los que se tenía registro y por ello, los datos oficiales demoraron más tiempo en ser difundidos a los medios.

Al cierre de la recepción de expedientes para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), registró un total de 32 postulantes para representar a la CSJ para el período 2026-2031.

Entre los expedientes presentados resalta la participación de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien buscar retornar al máximo órgano en material constitucional, después de su corto plazo como magistrada suplente, en la magistratura 2016-2021.

(Foto: CSJ)

Además de Porras, otro personaje que busca su permanencia en el cargo es la actual magistrada titular de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá, que llegó a la CC, período 2021-2026 electa por el pleno de diputados al Congreso de la República.

A este listado se añaden los magistrados suplentes de la actual Corte, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.

Exmagistrados y exfuncionarios

En cuanto a la CC se refiere, es de señalar que, dentro de los aspirantes a la alta Corte constitucional, también resalta la presentación de María de los Ángeles Bohr, quien ya ocupó ese cargo como suplente, nombrada por el Congreso de la República.

A este grupo se agrega la participación de Benicia Contreras y Carlos Humberto Rivera, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CC), que concluyeron el período 2020-2024.

Por último, también destaca el expediente recibido del exviceministro de Gobernación, Arkel Benítez Mendizábal, que participa para el mismo cargo en el proceso promovido por el Congreso de la República.

Dina Josefina Ochoa Escribá - Titular

2. Luis Alfonso Rosales Marroquín - Suplente

3. María de los Ángeles Araujo Bohr - Titular/Suplente

4. Horacio Enríquez Sánchez - Titular

5. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez - Titular/Suplente

6. Emmy Yojana Gramajo Rosales - Titular

7. Elvio Evadail López Ruíz - Titular

8. Héctor Alfredo Muñoz Payeras - Titular/Suplente

9. Julio Alfonso Agustín del Valle - Titular/Suplente

10. Ramiro Stuardo López Galindo- Titular

11. Carlos Patricio Rodríguez Meza - Titular/Suplente

12. Benicia Contreras - Titular/Suplente

13. Victor Manuel Castillo Mayén - Suplente

14. Néstor José Martínez - Suplente

15. Aníbal Chilel Chávez - Suplente

16. Consuelo Porras - Titular/Suplente

17. David Pineda - Suplente

18. Héctor Oswaldo Choc Xol - Suplente

19. Rudy Alexander del Cid - Suplente

20. Luis Fernando Aroche - Titular

21. Juan Francisco de León Mazariegos - Titular

22. Karla Gabriela Palacios Ruíz - Suplente

23. Ester Elizabeth Mancio Reyes - Titular/Suplente

24. Miguel Ángel Giordano Navarro - Suplente

25. Héctor Echeverría Méndez - Titular/Suplente

26. Nicolás Rivera Bernal Suplente

27. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo - Titular/Suplente

28. Dixón Diáz Mendoza - Titular

29. Carlos Humberto Rivera Carrillo - Titular/Suplente

30. Juan Carlos García Aguirre - Suplente

31. Arkel Benítez Mendizábal - Suplente

32. Héctor Hugo Pérez Aguilera - Titular

33. Nery René Arias Estrada - Titular

34. Jorge Luis Borrayo Reyes - Titular

35. Carlos David de León Argueta - Titular/Suplente

36. Jaime Rubén López Rivas - Titular

37. Pio Alberto Uclés González - Titular

38. Emilio Antonio Hernández García - Suplente

39. Walter Paulio Jiménez Texaj - Suplente

Este es el listado de los aspirantes a magistrados titulares de la CC. (Foto: CSJ)