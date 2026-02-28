Corte Suprema de Justicia concluye recepción de aspirantes a magistrados de la CC

A último momento, las autoridades contabilizaron más expedientes de los que se tenía registro y por ello, los datos oficiales demoraron más tiempo en ser difundidos a los medios.
Al cierre de la recepción de expedientes para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), registró un total de 32 postulantes para representar a la CSJ para el período 2026-2031.
Entre los expedientes presentados resalta la participación de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien buscar retornar al máximo órgano en material constitucional, después de su corto plazo como magistrada suplente, en la magistratura 2016-2021.
Además de Porras, otro personaje que busca su permanencia en el cargo es la actual magistrada titular de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá, que llegó a la CC, período 2021-2026 electa por el pleno de diputados al Congreso de la República.
A este listado se añaden los magistrados suplentes de la actual Corte, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.
Exmagistrados y exfuncionarios
En cuanto a la CC se refiere, es de señalar que, dentro de los aspirantes a la alta Corte constitucional, también resalta la presentación de María de los Ángeles Bohr, quien ya ocupó ese cargo como suplente, nombrada por el Congreso de la República.
A este grupo se agrega la participación de Benicia Contreras y Carlos Humberto Rivera, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CC), que concluyeron el período 2020-2024.
Por último, también destaca el expediente recibido del exviceministro de Gobernación, Arkel Benítez Mendizábal, que participa para el mismo cargo en el proceso promovido por el Congreso de la República.
Dina Josefina Ochoa Escribá - Titular
2. Luis Alfonso Rosales Marroquín - Suplente
3. María de los Ángeles Araujo Bohr - Titular/Suplente
4. Horacio Enríquez Sánchez - Titular
5. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez - Titular/Suplente
6. Emmy Yojana Gramajo Rosales - Titular
7. Elvio Evadail López Ruíz - Titular
8. Héctor Alfredo Muñoz Payeras - Titular/Suplente
9. Julio Alfonso Agustín del Valle - Titular/Suplente
10. Ramiro Stuardo López Galindo- Titular
11. Carlos Patricio Rodríguez Meza - Titular/Suplente
12. Benicia Contreras - Titular/Suplente
13. Victor Manuel Castillo Mayén - Suplente
14. Néstor José Martínez - Suplente
15. Aníbal Chilel Chávez - Suplente
16. Consuelo Porras - Titular/Suplente
17. David Pineda - Suplente
18. Héctor Oswaldo Choc Xol - Suplente
19. Rudy Alexander del Cid - Suplente
20. Luis Fernando Aroche - Titular
21. Juan Francisco de León Mazariegos - Titular
22. Karla Gabriela Palacios Ruíz - Suplente
23. Ester Elizabeth Mancio Reyes - Titular/Suplente
24. Miguel Ángel Giordano Navarro - Suplente
25. Héctor Echeverría Méndez - Titular/Suplente
26. Nicolás Rivera Bernal Suplente
27. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo - Titular/Suplente
28. Dixón Diáz Mendoza - Titular
29. Carlos Humberto Rivera Carrillo - Titular/Suplente
30. Juan Carlos García Aguirre - Suplente
31. Arkel Benítez Mendizábal - Suplente
32. Héctor Hugo Pérez Aguilera - Titular
33. Nery René Arias Estrada - Titular
34. Jorge Luis Borrayo Reyes - Titular
35. Carlos David de León Argueta - Titular/Suplente
36. Jaime Rubén López Rivas - Titular
37. Pio Alberto Uclés González - Titular
38. Emilio Antonio Hernández García - Suplente
39. Walter Paulio Jiménez Texaj - Suplente