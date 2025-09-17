Revancha dulce: Inter Miami derrota a Seattle con show de Lionel Messi

-

En un rápido reencuentro tras la volcánica final de la Leagues Cup, el Inter Miami derrotó el este martes 3-1 al Seattle Sounders en la liga norteamericana (MLS), con goles de Lionel Messi y Jordi Alba.

El lateral español abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecindad de Miami) en el minuto 12 tras una asistencia de Messi y después devolvió el favor habilitando al astro argentino para el segundo tanto en el 41.

A los 38 años, Messi suma 20 dianas en 21 jornadas disputadas en esta temporada. El capitán albiceleste se encuentra a solo un gol del máximo artillero de la MLS, el inglés Sam Surridge (Nashville).

El argentino Rodrigo De Paul se anotó también una asistencia el martes con un preciso tiro de esquina que el estadounidense Ian Fray convirtió en el 3-0 en el 52.

El joven mediocampista mexicano Obed Gómez descontó para Seattle en el 69, en un duelo que no tuvo la tensión de la final de la Leagues Cup vivida solo 16 días antes.

El equipo de Javier Mascherano, aspirante entonces a su segundo cetro de esa competición, sufrió una derrota 3-0 tras la cual se armó una trifulca por la que Luis Suárez fue sancionado en ese torneo y en la MLS.

La victoria permite que el Inter recobre aire tras la paliza 3-0 recibida el sábado ante el Charlotte FC y ascienda tres posiciones en la clasificación.

Miami es ahora quinto de la Conferencia Este con 49 puntos, ocho menos que el líder Philadelphia Union pero con tres partidos todavía pendientes.

En su maratón particular para ponerse al día en el calendario, el Inter tiene todavía por delante cinco partidos en los próximos 18 días.