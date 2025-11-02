CONAP evalúa al jaguar melánico localizado en San Juan Sacatepéquez

-

Este ejemplar de jaguar negro fue encontrado con vida aproximadamente a 500 metros del lugar donde residía.

El jaguar melánico que fue reportado como extraviado el pasado 25 de octubre fue encontrado con vida, confirmó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Este domingo 2 de noviembre, personal del CONAP visitó la aldea San Miguel Pachalí I, San Juan Sacatepéquez, para verificar el estado del animal y constatar las condiciones en las que se encontraba.

Este ejemplar de jaguar negro fue encontrado con vida aproximadamente a 500 metros del lugar donde residía. (Foto: CONAP)

El ejemplar fue recapturado en un área cercana a las lagunas de San Miguel, con apoyo del Zoológico Kalahari, veterinarios, perros rastreadores y miembros de la comunidad.

Durante la revisión, se confirmó que el jaguar recibió atención médica por parte de dos veterinarias de la organización Animal Conservation Guatemala, incluyendo suero, antibióticos y desparasitantes.

Los especialistas recomendaron mantener al jaguar en observación entre 10 y 15 días para garantizar su recuperación. (Foto: CONAP)

Además, los especialistas recomendaron mantener al jaguar en observación entre 10 y 15 días para garantizar su recuperación.

El CONAP también señaló que continuará con las gestiones ante el Ministerio Público para el seguimiento de la denuncia presentada en este caso.

La institución reafirmó su compromiso con la vida silvestre y el seguimiento del manejo adecuado de los animales en colecciones y recintos de conservación.