¿Dónde fue hallado el jaguar perdido en San Juan Sacatepéquez?

Animal Conservation Guatemala, Sangre Azul Kennels y Parque Zoo Kalahari colaboraron para rescatar y resguardar el ejemplar extraviado.

El jaguar es una cachorra de 10 meses, quien pertenecía a una colección privada ubicada en San Juan Sacatepéquez y desapareció desde el 23 de octubre.

Tras la coordinación y traslado de distintas organizaciones de protección animal hacia este municipio, se confirmó su aparición la noche del sábado 1 de noviembre a 500 metros del recinto de la colección.

¿Dónde estaba?

El jaguar fue localizado en un terreno cercano donde había mucha maleza y cultivos alrededor.

La cachorra se había escondido en un “sitio tipo cueva, donde se logró realizar el disparo por teleinyección para administración los anestésicos para sedarla”, compartió la veterinaria Josselyn Esquite, miembro de Animal Conservation Guatemala y quien estaría encarga de brindarle la asistencia médica.

“Estaba preparada para encontrarla en pésimo estado de salud, lo cual no fue así”, agregó. Si no que presentaba una deshidratación y un desbalance nutricional tras los días en que no tuvo los cuidados necesarios.

Esquite, también comento a Soy502 que "actualmente, se encuentra en su área de manejo del recinto original en San Juan, sitio de perimetral de concreto y puertas especializadas para su manejo seguro, donde no corre ningún riesgo de escape".

