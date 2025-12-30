Guatemalteco Rubio Rubín tiene nuevo equipo en Estados Unidos

-

El Paso Locomotive, de la USL Championship, es el equipo en donde el delantero guatemalteco Rubio Rubín seguirá su carrera durante el 2026.

"Rubio es un excelente delantero que ha demostrado constantemente que tiene las cualidades y la mentalidad ganadora que se requieren para ser un delantero de élite en la USL Championship", dijo el técnico del equipo, Ray Saari.

El guatemalteco seguirá en la USL, la segunda liga en importancia del país norteamericano, tras disputar 22 partidos la temporada pasada con el Charleston Battery, club al que le aportó 4 goles y 3 asistencias.

Rubín, de 29 años, debutó con la Selección de Guatemala en junio del 2022. Ha marcado 13 goles y dado dos asistencias en 41 con la azul y blanco, después de haber destacado en las selecciones juveniles de Estados Unidos.

El Paso Locomotive concluyó la temporada 2025 en la cuarta posición de la Conferencia Oeste y fue eliminado en los cuartos de final de la división por el Phoenix Rising. El vigente campeón de la competición es Pittsburgh Riverhounds.