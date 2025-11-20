¡Atención! Las actividades que complicarán el tránsito este jueves

Este tránsito masivo se deberá a la coincidencia de múltiples conciertos en puntos claves de la ciudad de Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: El conductor que realizó maniobra prohibida e intentó agredir a PMT en avenida Petapa
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha informado que para este jueves 20 de noviembre se espera alta carga vehicular en la ciudad de Guatemala.
Esto debido a que en distintas zonas se llevarán a cabo múltiples conciertos, los cuales estarán realizándose en las siguientes ubicaciones:
- Teatro Nacional (zona 4)
- Fórum Majadas (zona 11)
- Explanada 5 (zona 5)
- Parque de la Industria (zona 9)
Por lo tanto, las autoridades le recomiendan a los conductores manejar con precaución y respetar las señales de tránsito.