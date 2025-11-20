Versión Impresa
¡Atención! Las actividades que complicarán el tránsito este jueves

  • Por Geber Osorio
19 de noviembre de 2025, 19:44
Ciudad de Guatemala
Alta carga vehicular sería provocada por múltiples conciertos este 20 de noviembre. (Foto: Archivo/Soy502)

Este tránsito masivo se deberá a la coincidencia de múltiples conciertos en puntos claves de la ciudad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha informado que para este jueves 20 de noviembre se espera alta carga vehicular en la ciudad de Guatemala.

Esto debido a que en distintas zonas se llevarán a cabo múltiples conciertos, los cuales estarán realizándose en las siguientes ubicaciones:

  • Teatro Nacional (zona 4)
  • Fórum Majadas (zona 11)
  • Explanada 5 (zona 5)
  • Parque de la Industria (zona 9)

Por lo tanto, las autoridades le recomiendan a los conductores manejar con precaución y respetar las señales de tránsito.

