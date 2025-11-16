Concluye mega operativo en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango

-

El operativo llevado a cabo en la cárcel Cantel, Quetzaltenango, terminó durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre.

Agentes del grupo élite del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron el sábado 15 de noviembre a la cárcel de Cantel en Quetzaltenango en un operativo en conjunto.

Este concluyó en horas de la madrugada de este domingo 16 de noviembre.

El objetivo del operativo era retomar el control de la prisión e identificar a cada uno de los privados de libertad, a través del dispositivo MI3.

Esto como parte del censo que llevan a cabo las autoridades para determinar cuántos privados de libertad hay en cada cárcel, su identidad y verificar que no haya evasiones o suplantaciones.

En el caso de Cantel, el Sistema Penitenciario confirmó que no detectaron ningún caso de suplantación de identidad.

"Como resultado, se logró constatar la identidad de todos los privados de libertad, sin registrarse ningún caso de suplantación de identidad ni faltantes dentro del centro. Estas acciones forman parte de la estrategia para establecer orden y control en los centros carcelarios", dijo el SP.

Así fue el operativo

"La operación, ejecutada de forma sorpresiva para evitar filtraciones, busca restablecer el orden interno y efectuar el conteo de privados de libertad ante posibles riesgos de coordinación criminal", dijo el Mingob.

En este participaron dos mil agentes de la PNC.

