Realizan operativo en cárcel de Quetzaltenango para recuperar el control

Más de dos mil agentes de la Policía Nacional Civil participan en un operativo en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango.
El Ministerio de Gobernación informó acerca de un operativo que lleva a cabo el Sistema Penitenciario en la cárcel de Cantel, ubicada en Quetzaltenango.
Según indicaron fuentes de seguridad el operativo forma parte del plan de trabajo del nuevo director Jorge Guillermo López.
El operativo busca retomar el control de esta cárcel y llevar a cabo un conteo de los privados de libertad que hay en el centro carcelario.
"La operación, ejecutada de forma sorpresiva para evitar filtraciones, busca restablecer el orden interno y efectuar el conteo de privados de libertad ante posibles riesgos de coordinación criminal", precisó el Mingob.
En el operativo participan agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, así como dos mil agentes de la Policía Nacional Civil.
"Estos operativos se realizan para recuperar el control de los centros carcelarios y erradicar las acciones criminales coordinadas desde su interior", concluyó el Mingob.