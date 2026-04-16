Condenan a hombre a 25 años de prisión por asesinar a su compañero de trabajo

Fiscales demostraron que el condenado atacó directamente a su compañero de trabajo en un edificio de la zona 15.
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El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 15 de abril que, un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión inconmutables por el crimen de su compañero de trabajo.
Se trata de Joel Leonel L., a quien se le declaró culpable por el asesinato de Aroldo Esaú Cojón Cruz tras pruebas presentadas por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas.
Personal fiscal logró demostrar que fue un ataque directo, premeditado y con clara intención de dar muerte, según informó el MP.
El hecho criminal ocurrió el 4 de enero de 2025, en un edificio de la zona 15 capitalina.
El sentenciado ingresó al lugar donde se encontraba la víctima y la atacó con un arma de fuego e intentó huir por el sótano del lugar, según indicaron las autoridades.