Condenan a 117 años a hombre que asesinó a una pareja en una barbería de Mixco

El sentenciado fue capturado cuatro días después del asesinato de una pareja que se encontraba en una barbería de Mixco.

El 22 de febrero de 2024, José Y. ingresó a una barbería en la colonia Hamburgo, zona 8 de Mixco, y abrió fuego contra los clientes.

Tras el ataque armado, dos personas fallecieron y una tercera resultó herida.

En el ataque armado falleció una pareja y una persona resultó herida. (Foto ilustrativa: istock)

Después del debate oral y público, el Tribunal Segundo de Sentencia de Mixco dictó una condena de 117 años de prisión contra José Y. por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La Fiscalía Municipal de Mixco presentó las pruebas que permitieron al Ministerio Público (MP) demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos.

Investigación

Los registros policiales indican que José Y. fue capturado cuatro días después del ataque ocurrido en una barbería de la colonia Hamburgo, zona 8 de Mixco, como presunto responsable del ataque armado.

Jose, presunto pandillero del barrio 18 fue capturado cuatro días después de cometer el crimen. (Foto: PNC)

La captura se realizó en un allanamiento realizado el 26 de febrero de 2024 por investigadores de la DEIC del Departamento de Delitos Contra la Vida, en coordinación con el Ministerio Público (MP), en la colonia Lo de Coy, zona 1 de Mixco.

Durante la operación se capturó a José Y. de 21 años, alias "Zombi", presunto integrante del Barrio 18.

José Y. enfrenta cargos por asesinato y asesinato en grado de tentativa, relacionados con el tiroteo del 22 de febrero en una barbería de Mixco, que dejó un hombre y una mujer fallecidos y una herida.