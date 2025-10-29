¡Más de 300 años de cárcel! Condenan a Lupillo, mano derecha de Guayo Cano

"Lupillo" mano derecha de Guayo Cano fue condenado a más de 300 años de prisión. Está implicado en la masacre ocurrida en una subestación de la PNC en Salcajá.
El Tribunal de Mayor Riesgo E concluyó el juicio en contra de Mauro Gustavo López de León y dictó una sentencia condenatoria.
Lo encontraron culpable de los delitos de asesinato, asociación ilícita y plagio o secuestro por la masacre de Salcajá y otros hechos ocurridos en 2013.
La captura de Lupillo
En marzo de 2024 la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Mauro Gustavo López de León, también conocido como "Lupillo", en Huehuetenango.
Era uno de los hombres más buscados por su alto perfil criminal, además porque se le atribuye la masacre en contra de ocho policías ocurrida en Salcajá, Quetzaltenango en 2013.
Lupillo es señalado de ser parte de la estructura de narcotráfico de Eduardo Villatoro Cano (Guayo Cano).
A la estructura de Guayo Cano se le atribuye la muerte de 8 agentes de la Policía Nacional Civil en Salcajá, Quetzaltenango; hechos ocurridos en 2013.
Por este caso, en 2018 Guayo Cano fue condenado a más de 300 años de prisión.