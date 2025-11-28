Los dos hombres que abusaron de una menor que tenía entre 9 y 10 años

El Ministerio Público (MP) logró una severa sentencia de 31 años y 8 meses de prisión contra Alex A. y Byron E.
El Ministerio Público (MP) ha informado que Alex A. y Byron E. fueron condenados a 31 años y 8 meses de prisión por los delitos de agresión sexual y violación con agravación de la pena en concurso real.
Los sindicados agredieron a una menor de edad cuando tenía entre 9 y 10 años de edad, según indicaron las autoridades.
Estos hechos ocurrieron en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, agregó el MP.
La sentencia se ejecutó por medio de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, quien logró que el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual lograran las condenas.