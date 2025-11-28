Caso Melisa Palacios: María Fernanda Bonilla cambia de abogado defensor

-

María Fernanda Bonilla cambiará de abogado en el caso Melissa Palacios.

Luego de recibir varias negativas a las acciones legales planteadas, María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados en el crimen de Melissa Palacios, decidieron cambiar de abogado defensor.

Por varios años, la defensa estuvo a cargo de Victoria Gobern, pero ahora será Saul Zenteno, quien ha sido abogado de Manuel Baldizón.

El cambio de abogado ocurre en un momento importante en el caso, pues el 11 de diciembre está programada la audiencia de ofrecimiento de prueba, previo al inicio de juicio.

Saul Zenteno ahora defenderá a María Fernanda Bonilla. (Foto: Soy502/archivo)

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación y una intención de causarle la muerte.