Condenan a guatemalteco por narcotráfico en Estados Unidos

-

Las autoridades lo señalan de tener un rol de coordinación de la red criminal.

TE PUEDE INTERESAR: Trump descarta que Irán presione a Estados Unidos con el Estrecho de Ormuz

Jorge Campos Oliva, alias "Peluda", fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por su participación en una red dedicada al tráfico de droga.

De acuerdo con documentos judiciales, Campos Oliva integró una estructura que operó entre 2017 y 2020 desde la ciudad de Guatemala. Durante ese período, admitió haber participado en la distribución de al menos 2 mil kilogramos de cocaína.

Las investigaciones señalan que la droga era trasladada hacia organizaciones ubicadas en Huehuetenango y el sur de México, desde donde continuaba su ruta hacia Estados Unidos. Las autoridades documentaron sus actividades mediante interceptaciones telefónicas, que incluyeron mensajes y material fotográfico.

Campos Oliva fue capturado en 2021 y extraditado en el año 2022. (Foto: Nuestro Diario)

El proceso en su contra inició en julio de 2020, cuando fue acusado formalmente por conspiración para distribuir cocaína destinada a su ingreso ilegal a territorio estadounidense. La investigación estuvo a cargo de autoridades federales como parte de acciones contra estructuras criminales.

El 31 de agosto de 2021, fue capturado junto a otras dos personas durante operativos coordinados entre el Ministerio Público y agencias de Estados Unidos. Posteriormente, fue extraditado el 10 de febrero de 2022 para enfrentar cargos ante un tribunal en ese país.

Según la sentencia, una jueza federal determinó que Campos Oliva tuvo un rol de coordinación dentro de la estructura, la cual operaba junto a su hermano Fabio Josué Campos Oliva, quien también enfrenta un proceso pendiente.