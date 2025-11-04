Condenan a un hombre por intentar comercializar un picop robado

Un hombre, miembro de la estructura criminal conocida como "Los robamotos del renacimiento" fue condenado a cinco años de prisión por intentar comercializar un picop robado en 2023.
Lauro P. fue sentenciado a cinco años de prisión tras admitir su participación en un intento de comercializar un vehículo robado.
Según los informes el acusado era miembro de una banda criminal dedicada al robo de vehículos y motocicletas denominada "Los robamotos del renacimiento".
La investigación indica que el 28 de agosto de 2023, Lauro P. intentó vender un picop que había sido sustraído horas antes por la organización. Sin embargo, la compraventa no se concretó debido a la intervención de las autoridades, que lograron recuperar el vehículo antes de su traslado.
Además de la sentencia de prisión, el juzgado ordenó el pago de Q10 mil al propietario afectado y Q2 mil 500 a una entidad benéfica como reparación digna.
La condena se efectuó mediante el procedimiento de aceptación de cargos donde el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo "C" estuvo a cargo de la codena.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio.