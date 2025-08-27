Condenado a 16 años de prisión por ataques y extorsión a empleados de una empresa

-

Al condenado se le impuso una pena de 16 años y 7 meses tras un ataque armado

TE PUEDE INTERESAR: Extorsionista se vestía como mujer para no ser capturado en Quetzaltenango

Dos ataques armados contra empleados de una empresa de alimentos en Palín, Escuintla, llevaron a la condena de Kennedy F., miembro de la Pandilla del Barrio 18.

Los incidentes ocurrieron luego de que los trabajadores recibieran un teléfono, exigiendo bajo amenazas, dinero para que continuaran operando en la zona.

La empresa debía pagar un monto para poder laborar en el sector. (Foto ilustrativa: istock)

Durante la investigación, cámaras de seguridad identificaron a Kennedy F. conduciendo una motocicleta vinculada a los ataques armados contra los empleados de la empresa; el primero el 21 de marzo y el segundo el 24 de abril de 2023.

Asimismo, los análisis de un teléfono revelaron comunicaciones con alias "Payaso", quien habría coordinado los ataques, mientras que las investigaciones balísticas confirmaron que la misma arma se utilizó en ambas agresiones.

Condena

El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla impuso una pena de 16 años y 7 meses de prisión al acusado, luego de que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas presentara pruebas que demostraron su responsabilidad en los hechos.

El pandillero del Barrio 18 fue condenado basado en testimonios, informes y su participación directa. (Foto ilustrativa: istock)

La condena también se sustentó en testimonios de testigos, informes periciales e investigaciones que corroboraron la participación directa del sentenciado en los ataques.

OTRAS NOTICIAS: Inicia el juicio contra dos señalados como cómplices del asesinato de Farruko Pop