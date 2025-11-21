Condenan a sicario que mató al narcotraficante "Negro Ruiz" en ruta a El Salvador

El ataque armado en contra del narcotraficante Byron Ruiz se registró en febrero de 2025. Uno de los sicarios fue capturado y condenado por los hechos.
Byron Aliú Valencia Pérez fue encontrado culpable del delito de asesinato, luego que la Fiscalía de Santa Catarina Pinula presentara las pruebas en su contra.
Un Tribunal lo declaró culpable y le dictó 25 años de prisión por el asesinato de Byron Ruiz Ruiz, más conocido como "Negro Ruiz", un presunto narcotraficante.
"La Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula logró que el órgano jurisdiccional competente dictara sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Bayron V. por el delito de asesinato", informó el Ministerio Público (MP).
Los hechos
El 12 de febrero de 2025, el pánico invadió a personas que se encontraban en el kilómetro 22.5 de carretera a El Salvador.
Una balacera se registró cerca de plazas comerciales, hubo intercambio de disparos y posteriormente se informó que se había tratado de un ataque armado en contra de Ruiz Ruiz, de nacionalidad hondureña.
Los guardespaldas repelieron el ataque armado, pero el presunto narcotraficante falleció.
Valencia Pérez, uno de los sicarios que participó en el hecho, fue detenido por guardias de seguridad privada a pocos metros del ataque.