Condominio se pronuncia por captura de dos reos fugados

-

El condominio en donde fueron recapturados los dos pandilleros del Barrio 18, emitió un comunicado.

Luego de que las autoridades informaran sobre la recaptura de dos reos que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, el Condominio Ciudad Toscana, ubicado en la zona 4 de Huehuetenango, emitió un comunicado en el que aclaró que no mantiene ni ha mantenido ningún vínculo con ciertas personas.

Ciudad Toscana señala en el documento que es "un desarrollo residencial que se dedica exclusivamente a la venta de viviendas, bajo procesos legales, transparentes y debidamente documentados", y que cada transacción se respalda mediante contratos formales y registros legales, con el objetivo de garantizar la seguridad y la confianza de sus clientes y vecinos.

(Foto: MP)

Perfilan a responsables

El comunicado también se explica que la vivienda donde se llevó a cabo el operativo fue alquilada por terceros completamente ajenos a la administración del condominio.

Según la información recabada, "existen dos personas que son los responsables de dicho arrendamiento y ya fueron identificados por las autoridades", se detalla en el pronunciamiento que fue difundido en aplicaciones de mensajería instantánea, medios radiales y digitales, más no publicado en las redes sociales del condominio.

Finalmente, Ciudad Toscana, lamentó que una propiedad ubicada dentro del condominio haya sido utilizada con fines ajenos a la naturaleza del proyecto, y aseguró que ha puesto a disposición de las autoridades toda la información requerida para facilitar los procesos de investigación.