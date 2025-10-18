"Monstruo", el reo recapturado que usaba peluca y gorra para cambiar su apariencia

El tercer fugado fue localizado en un lujoso inmueble de una exclusiva zona residencial.
EN CONTEXTO: Reo recapturado tras fugarse de Fraijanes II está condenado a 10 años de prisión
En un intento por pasar desapercibido tras su fuga del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, Marlon Manolo Martínez Sincuir, de 36 años, alias "Monstruo" o "Espectro", miembro de la autodenominada "Rueda del Barrio 18", recurría a distintos accesorios para ocultar su identidad y evitar ser identificado por las autoridades.
Durante su recaptura, a Martínez Sincuir se le decomisaron cinco celulares, una peluca, una pistola calibre 40 marca Glock, dos tolvas y 23 cartuchos.
Según las investigaciones, el pandillero utilizaba pelucas, gorras y otros accesorios para cubrir los tatuajes característicos de su pandilla y así modificar su apariencia física.
El Ministerio Público (MP) informó que el detenido tenía orden de captura por el delito de evasión, emitida el 14 de octubre del presente año y seis antecedentes criminales, entre ellos dos por asesinato, motín de presos, robo agravado y tráfico de drogas, cometidos entre 2004 y 2009.
Recapturado
Alias "Monstruo" fue recapturado hace algunas horas en la cabecera departamental de Huehuetenango, donde tras una denuncia anónima, fuerzas de seguridad lo localizaron en un lujoso inmueble de una exclusiva zona residencial.
De forma simultánea se detuvo también a Melcin Gabriel de León, de 32 años, alias "Little Strong", quien está sentenciado a diez años de prisión por el delito de extorsión.