Conducía vehículo que había hurtado momentos antes en zona 9

  • Por Susana Manai
17 de octubre de 2025, 12:39
El hombre fue capturado momentos después de hurtar el vehículo en zona 9. (Foto ilustrativa: istock)

El automóvil fue localizado por medio del GPS, tras una denuncia a la PNC. 

Víctor "N", de 30 años, fue detenido en la 10 avenida y 9 calle de la zona 1, cuando conducía un vehículo reportado como robado.

Durante la captura también se recuperó un celular hurtado indicaron los agentes. (Foto: PNC)
La captura ocurrió luego de que la PNC recibiera una denuncia sobre el hurto del automóvil en la zona 9.

Con la información proporcionada y el apoyo del sistema GPS, las autoridades iniciaron la búsqueda y ubicaron el vehículo color gris modelo 2017. 

El automóvil fue localizado por medio del GPS tras una denuncia a la PNC. (Foto: PNC)
Durante la diligencia también se recuperó un teléfono reportado como hurtado, indicó la PNC. 

