Conducía vehículo que había hurtado momentos antes en zona 9

El automóvil fue localizado por medio del GPS, tras una denuncia a la PNC.
Víctor "N", de 30 años, fue detenido en la 10 avenida y 9 calle de la zona 1, cuando conducía un vehículo reportado como robado.
La captura ocurrió luego de que la PNC recibiera una denuncia sobre el hurto del automóvil en la zona 9.
Con la información proporcionada y el apoyo del sistema GPS, las autoridades iniciaron la búsqueda y ubicaron el vehículo color gris modelo 2017.
Durante la diligencia también se recuperó un teléfono reportado como hurtado, indicó la PNC.