Conductor vuelca en el Columpio Vista Hermosa, zona 15 (video)

El exceso de velocidad en el área ha hecho que muchos conductores sufran este tipo de accidentes.
Amílcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito, reporta un accidente vehicular en "El Columpio" Vista Hermosa de la zona 15.
El vehículo compacto implicado habría volcado en el asfalto de la vía hacia zona 5.
El conductor, por razones desconocidas, perdió el control del vehículo, lo que hizo que impactara contra la baranda de contención de la carretera, afectando sus bases metálicas.
Así está en lugar:
Autoridades están en el lugar, para poder aplicar la prueba de alcoholemia y determinar las causas del accidente, donde no se implicó a otros vehículos.