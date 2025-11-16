El hombre que fue hallado sin vida en el parqueo de un residencial

El cuerpo de la víctima presentaba varias heridas de arma de fuego.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a "Chepío" requerido en extradición por narcotráfico
Durante la mañana de este domingo 16 de noviembre, Bomberos Voluntarios se hicieron presentes a cubrir una emergencia en un residencial privado ubicado en Fraijanes, Carretera a El Salvador.
Un hombre de 45 años, aproximadamente, fue hallado en el parqueo de una vivienda; a la par de un vehículo estacionado color negro.
Al ser revisado, los cuerpos de socorro confirmaron que ya no contaba con signos vitales, luego de que fuera atacado con varios disparos.
La víctima de este ataque vestía pantalón de lona azul, playera gris con blanco y zapatos de vestir negros.
Autoridades se hicieron presentes en el lugar para investigar el caso.