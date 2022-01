Conductor de Ventaneado asiste a programa con posibles síntomas de Covid-19

El reconocido conductor de televisión dijo durante la transmisión que se sentía mal y que terminando el programa se iría a hacer una prueba de Covid.

El presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, se vio envuelto en una nueva polémica luego de darse a conocer que posiblemente acudió al programa "Ventaneando", lugar donde trabaja con algunos síntomas de Covid-19.

El hecho desató indignación entre los televidentes, quienes no dudaron ni un momento en comentar a través de redes sociales que pudo haber estado contagiado con la variante Ómicron y que puso en riesgo la salud de sus compañeros, pues pese a tener algunos malestares, no hizo cuarentena y aún así no usó mascarilla.

'Tache para Ventaneando…Daniel Bisogno inició el programa con voz ronca, después comentó que apenas se hará la prueba PCR, ahora usa cubrebocas, pero mejor lo hubieran retirado'', ''Pero primero el rating y los chismes del espectáculo. Y después ver si tiene Covid o no. Eso sí que es irresponsabilidad'', ''Luego los más afectados son los de producción'', fueron algunos de los comentarios.

Durante la transmisión en vivo, la voz de Bisogno se escuchó muy ronca y él confirmó que se se sentía mal. Además, hizo énfasis que terminando el programa se iría a realizar una prueba Covid.

Además, resaltó que recientemente se había realizado una pero dio negativo, no obstante, habló sobre la importancia de acudir constantemente a realizarse estas pruebas.

Sin embargo, luego de un corte comercial apareció con mascarilla, situación que generó aún más controversia, pues los internautas señalaron que hubiese sido preferible que saliera de las instalaciones.

