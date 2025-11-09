El hombre que fue asesinado por no darle la vía a otro conductor

Un ataque armado en Chiquimula cobró la vida de Edwin Ricardo González Tello, conductor de un picop que viajaba con su familia. El homicidio ocurrió luego de una disputa por no dar vía.
Una familia que viajaba en picop rumbo a su casa vivió momentos de temor, cuando desde otro vehículo les pasaron disparando.
El hecho ocurrió en el kilómetro 162, jurisdicción de Chiquimula.
En el ataque falleció Edwin Ricardo González Tello, de 55 años, el conductor del picop, mientras que las otras personas que lo acompañaban resultaron ilesas, solo con crisis nerviosa.
Según los sobrevivientes, Edwin Ricardo se iba a estacionar a la orilla por problemas mecánicos, y ya no le pudo dar vía a otro automotor, esto provocó molestia entre los ocupantes, quien lo atacaron a tiros.