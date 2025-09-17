Conductor choca contra un poste y causa daños en Salcajá, Quetzaltenango (video)

Tras el impacto vecinos quedaron sin servicio de energía eléctrica.
Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste de energía eléctrica en el ingreso a la colonia Bugambilias y 3 avenida de la zona 2 de Salcajá, Quetzaltenango.
El impacto derribó el poste y provocó daños en otros que sostenían cableado telefónico y de servicios adicionales, generando cortes y afectaciones en el sector.
Medios locales indicaron que el vehículo circulaba a exceso de velocidad, lo que habría contribuido a que el conductor perdiera el control.
Autoridades municipales y cuerpos de socorro llegaron al lugar para atender la emergencia, y el conductor fue consignado.
El accidente ocurrió a las 3:15 de la madrugada del martes 16 de septiembre de 2025, en la colonia Bugambilias, zona 2 de Salcajá, y las imágenes del incidente fueron difundidas recientemente.