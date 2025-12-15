Versión Impresa
Conductor derriba señal de tránsito en la Roosevelt y huye del lugar (video)

  • Por Jessica González
15 de diciembre de 2025, 11:13
El responsable se subió al arriate y derribó la señal. (Foto: captura de video)

El responsable se subió al arriate y destruyó una señal de tránsito en el área.

El conductor de un vehículo derribó una señal de tránsito en la 26 avenida, Calzada Roosevelt, zona 7.

El hecho ocurrió en la entrada al viaducto que lleva a un supermercado del sector.

Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el responsable se subió al arriate y luego huyó del lugar dejando la señal destruida en el asfalto.

Estas son las imágenes:

De acuerdo a Montejo, las autoridades ya despejaron el área.

