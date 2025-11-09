Localizan vehículo usado en crimen de excandidato a alcade de El Tejar

La Policía Nacional Civil (PNC) logró la localización de una camioneta que fue utilizada por los sicarios en el ataque armado directo donde murió el excandidato a alcalde de El Tejar.
La tarde de este sábado 8 de noviembre fue localizado un vehículo abandonado, en la zona 1 de Parramos, en Chimaltenango.
Esta acción se logró luego de la muerte del excandidato a alcalde de El Tejar, junto a una mujer en un ataque armado directo en Parramos, en el mismo departamento.
Derivado de la búsqueda de los responsables, se localizó el automotor en el que los sicarios huyeron tras haber realizado el ataque armado, según confirmó Edwin Monrroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC).
De momento, se continúa con la investigación ante el crimen ocasionado este mismo día.
El crimen
Cinco individuos armados descendieron de un vehículo tipo camioneta que se encontraba estacionado en el lugar y acribillaron a las víctimas con múltiples disparos.
Los hombres simulaban ser obreros al portar cascos de seguridad industrial y chalecos de color anaranjado.
Tras el hecho, los asesinos huyen del lugar con rumbo desconocido, al dejar sin vida al excandidato y su acompañante, quien aún no ha sido identificada.