Detienen a conductor ebrio que manejaba contra la vía en zona 1

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó la detención de un conductor ebrio circulando contra la vía en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, quien fue trasladado para la prueba de alcoholemia a Torre de Tribunales.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que durante la mañana de este jueves detuvo a un conductor que circulaba contra la vía en la 15 calle y 4 avenida de la Zona 1.
Según los agentes, el individuo mostraba señales de ebriedad, por lo que fue trasladado a la Torre de Tribunales para realizarle la prueba de alcoholemia.
Otros incidentes
Además, la PMT reportó varios incidentes viales en distintos sectores de la ciudad.
En la diagonal 14, Zona 5, se realizan trabajos que requieren precaución, ya que se habilitó un carril reversible cerca de la 22 calle para mejorar la circulación hacia el Campo Marte.
En la 8 avenida y 9 calle de la Zona 1, el tránsito se mantiene fluido y no se reportan manifestaciones, aunque las autoridades continúan con el monitoreo ante posibles eventos en la vía pública.
Por otro lado, dos vehículos colisionaron en la calzada San Juan y 30 avenida, Zona 7. No se registraron personas lesionadas, y la PMT trabaja en la habilitación del paso vehicular en dirección al Trébol.