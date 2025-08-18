El carro que se subió en la Plaza de la Constitución y provocó daños

- Conductor en estado de ebriedad -



Se subió a la plaza La Constitución y fue a colisionar lámpara de alumbrado público, por ser patrimonio harán evaluación por daños provocados, se ha consignado el vehículo y se remite informe al juez.



Por ebriedad, se emitió multa de Q.… pic.twitter.com/sojXBKfRH1