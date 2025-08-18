El carro que se subió en la Plaza de la Constitución y provocó daños

Un vehículo, conducido por un hombre en estado de ebriedad, se subió a la Plaza de la Constitución y dañó una lámpara.
Durante la madrugada de este lunes 18 de agosto, un conductor en presunto estado de ebriedad subió su vehículo a la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1, y chocó contra una de las lámparas del alumbrado público.
Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia, mientras que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para controlar la situación.
El vehículo involucrado fue consignado y se impuso al conductor una multa de Q5 mil
Daño al patrimonio cultural
Dado que la lámpara forma parte del patrimonio, las autoridades realizarán una evaluación para determinar los daños ocasionados.
Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, indicó que el informe del incidente fue enviado a un juez competente para su revisión y posibles medidas adicionales.