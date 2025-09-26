Conductor que arrolló a motorista obtiene arresto domiciliar

-

Conductor que arrolló a motorista en zona 9 queda ligado a proceso y obtiene arresto domiciliar.

El Juzgado de Instancia Penal de turno resolvió ligar a proceso penal a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, por el delito de lesiones graves, luego de que embistiera con su vehículo a un motorista en la zona 9 capitalina el pasado jueves 26 de septiembre. Sin embargo, también se le otorgó arresto domiciliar.

Ligan a proceso penal a Carlos Acevedo por lesiones graves contra motorista. (Video :Wilder López /Soy502 ) pic.twitter.com/TBSCrGrGND — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 26, 2025

Durante la audiencia de primera declaración, dirigida por el juez Sergio Mena, se reprodujeron los videos del incidente, los cuales muestran el momento en que Acevedo arrolla al motorista en más de una ocasión.

Carlos Ovidio Acevedo es ligado a proceso por lesiones graves tras arrollar a motorista. (Foto: Wilder López/Soy502)

El juez calificó el hecho como grave y señaló que, aunque el proceso está en fase inicial, la evidencia visual refuerza la gravedad del caso.

A pesar de ello, el juez resolvió otorgarle a Acevedo medidas sustitutivas que incluyen prisión domiciliaria y arraigo, mientras se desarrolla la investigación.

La defensa del acusado habría ofrecido Q5,000 a la familia del motorista lesionado como una forma de reparación, pero no se llegó a ningún acuerdo financiero, por lo tanto, el caso continuará su curso legal.

El Ministerio Público contará con seis meses para investigar, y la audiencia intermedia fue programada para marzo de 2026. Se prevé que el caso pase al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, donde se continuará con el proceso legal.