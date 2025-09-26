Atropellado en zona 9: imágenes posteriores al accidente

-

El video registra el momento en que el conductor discute con testigos que lo increparon por lo ocurrido.

Un joven resultó con heridas de gravedad tras ser impactado en varias ocasiones por el conductor de una camioneta gris en una calle transitada en zona 9, la tarde del jueves 25 de septiembre.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y varios testigos intervinieron en el lugar y lograron que el conductor detuviera la marcha. Los agentes PNC obligaron al agresor a descender del vehículo y fue retenido.

Durante la espera de los socorristas, testigos auxiliaron al motorista y lo recostaron en el suelo. El video muestra el rostro de angustia de la víctima por causa del dolor, pues en las imágenes se muestra su pierna derecha con una herida expuesta.

Resulta gravemente herido

Los Bomberos Municipales indicaron a Soy502 que el joven resultó con una fractura en la tibia y peroné derecha. Además, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Asimismo, el joven herido fue identificado como Larkin Daniel Hernández de 22 años.

En la grabación también se observa un tercer vehículo con daños en la parte trasera y la camioneta involucrada con la parte frontal dañada. Además, los socorristas informaron que algunos pilotos presentaron crisis nerviosa al presenciar el hecho.

En el video se observa que el joven se mantuvo consciente y utilizó su teléfono celular, aparentemente para contactar a un familiar.

Conductor capturado

Hasta el momento se desconoce el origen o circunstancias del hecho, según las imágenes del video, ambos conductores se encontraban en fila de tránsito.

El conductor fue identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años y fue puesto a disposición de un juzgado para esclarecer su situación legal. Las autoridades informaron que la investigación continúa para establecer las causas del incidente.