Temblor de 4.9 sorprende a guatemaltecos la tarde de este viernes

El movimiento telúrico fue sensible en el nororiente del territorio guatemalteco.
Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 15:28 horas de este viernes 9 de enero.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.9.
La región en donde se registró el epicentro fue en el Océano Atlántico, cerca del departamento de Izabal.
Por lo tanto, en sectores del nororiente del territorio nacional fue perceptible el movimiento.
La profundidad del mismo ocurrió a 16.41 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni personas heridas.