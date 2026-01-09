Versión Impresa
Temblor de 4.9 sorprende a guatemaltecos la tarde de este viernes

  • Por Geber Osorio
09 de enero de 2026, 16:25
El temblor fue registrado durante la tarde de este viernes. (Foto: archivo/Soy502)

El movimiento telúrico fue sensible en el nororiente del territorio guatemalteco.

Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 15:28 horas de este viernes 9 de enero.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.9.

La región en donde se registró el epicentro fue en el Océano Atlántico, cerca del departamento de Izabal.

Por lo tanto, en sectores del nororiente del territorio nacional fue perceptible el movimiento.

La profundidad del mismo ocurrió a 16.41 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni personas heridas.

