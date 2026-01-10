Conductor fallece tras fuerte accidente en la ruta Interamericana

La familia de la víctima se hizo presente para identificar al conductor fallecido.
Un fuerte accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado 10 de enero en km. 125 de la ruta Interamericana.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia.
El accidente se originó cuando el conductor perdió el control del auto y se empotró en la parte de atrás de un transporte de carga pesada.
Cuatro personas fueron trasladadas a la emergencia del centro de atención permanente de Chupol, Chichicastenango.
Sin embargo, el piloto quedó atrapado y falleció en el lugar tras el impacto.