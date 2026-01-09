Intentan asaltar a conductora y busca refugio en un negocio (video)

Según relató a la PNC al ver que la iban a asaltar buscó refugio.
Una mujer se conducía en su automóvil cuando aparentemente sufrió un intento de asalto del cual logró escapar.
Tras unos momentos de tensión y nerviosismo, la víctima relató que llegó a una farmacia en la que decidió refugiarse porque en el lugar se encontraba un agente de seguridad privada.
A la 3 avenida y 12 calle de la zona 9 se presentaron elementos de la PNC para indagar los hechos.
La víctima sufrió crisis nerviosa por lo que fue evaluada por socorristas.