Intentan asaltar a conductora y busca refugio en un negocio (video)

  • Por Reychel Méndez
09 de enero de 2026, 14:41
La mujer se refugió en una farmacia luego que quisieron asaltarla. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Según relató a la PNC al ver que la iban a asaltar buscó refugio.

Una mujer se conducía en su automóvil cuando aparentemente sufrió un intento de asalto del cual logró escapar. 

Tras unos momentos de tensión y nerviosismo, la víctima relató que llegó a una farmacia en la que decidió refugiarse porque en el lugar se encontraba un agente de seguridad privada. 

A la 3 avenida y 12 calle de la zona 9 se presentaron elementos de la PNC para indagar los hechos.

La víctima sufrió crisis nerviosa por lo que fue evaluada por socorristas.

