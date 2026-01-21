Tragedia: Niñas quedan atrapadas en incendio en Sacatepéquez

-

Bomberos Municipales Departamentales acudieron a la emergencia para sofocar las llamas y salvar la vida de los habitantes de la vivienda.

Vecinos de San Juan Alotenango, Sacatepéquez alertaron a los bomberos de un incendio en el interior de una vivienda y de dos niñas que habían quedado atrapadas dentro del inmueble.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Vieja se dirigieron al lugar para brindar apoyo. Al llegar al domicilio los paramédicos dieron atención pre hospitalaria a una niñas de 1 año y dos meses y a otra menor de 4 años de edad que posteriormente fueron trasladadas al Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Las niñas fueron trasladadas con urgencia a un centro asistencial. (Foto: ASONBOMD)

Los socorristas indicaron que las niñas presentaban quemaduras en distintas regiones del cuerpo, la de 1 año fue trasladada al hospital con un 80% de quemaduras en el cuerpo y la de 4 años con el 50%.

Los bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia las viviendas vecinas. Las pérdidas materiales se estiman en Q14 mil.

El fuego consumió bienes materiales valorados en Q14 mil. (Foto: ASONBOMD)

Según información preliminar, las niñas se encontraban solas ya que la madre había salido por algunos minutos a realizar una compra dejando comida en el fuego cuando se originó el siniestro.