El conductor que realizó maniobra prohibida e intentó agredir a PMT en avenida Petapa

El conductor no solo se negó a colaborar con la PMT, sino que también intentó agredir a uno de los agentes.
Un incidente se registró en la avenida Petapa y 54 calle de la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Se trató de un conductor que iba a bordo de un automóvil, el cual realizó una maniobra prohibida en la vía pública.
Al ser detenido, se negó a identificarse e intentó agredir a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Además, en el vehículo se trasladaban personas sin contar con registro ni permisos de Emetra y la PMT.
Las autoridades indicaron que este tipo de vehículos representan un riesgo para los usuarios.