El conductor que realizó maniobra prohibida e intentó agredir a PMT en avenida Petapa

  • Por Geber Osorio
19 de noviembre de 2025, 18:41
Ciudad de Guatemala
El conductor intentó agredir a un agente de la PMT tras ser detenido. (Foto: captura de video)

El conductor no solo se negó a colaborar con la PMT, sino que también intentó agredir a uno de los agentes.

Un incidente se registró en la avenida Petapa y 54 calle de la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Se trató de un conductor que iba a bordo de un automóvil, el cual realizó una maniobra prohibida en la vía pública.

Al ser detenido, se negó a identificarse e intentó agredir a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Además, en el vehículo se trasladaban personas sin contar con registro ni permisos de Emetra y la PMT.

Las autoridades indicaron que este tipo de vehículos representan un riesgo para los usuarios.

