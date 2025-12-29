En esta fecha inician las clases en el sector público este 2026

El Mineduc ha oficializado el calendario escolar 2026 para el sector público.
OTRAS NOTICIAS: Acusado del crimen del niño Edgar Gadiel rompe el silencio
El Ministerio de Educación (Mineduc) oficializó el Calendario Escolar 2026, cuyo acuerdo fue publicado este 22 de diciembre en el Diario de Centro América, confirmando que el ciclo lectivo del sector público iniciará el próximo 2 de febrero en todos los niveles.
De acuerdo con el calendario aprobado mediante el Acuerdo Ministerial 4817-2025, aunque los estudiantes del sistema educativo oficial aún disponen de más de un mes de vacaciones, las acciones administrativas y pedagógicas comenzarán con antelación para garantizar un inicio ordenado del año escolar.
El 16 de enero se reabrirá la inscripción de estudiantes en el Sistema de Registros Educativos (SIRE), lo que permitirá a los centros educativos públicos actualizar datos, así como registrar adecuaciones curriculares correspondientes al ciclo lectivo anterior.
Posteriormente, el 27 de enero, los docentes del sector público deberán reincorporarse a los establecimientos educativos.