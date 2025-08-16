Conductor muere tras vuelco de camión en San José Pinula

Los socorristas tuvieron que utilizar equipo especial para poder extraer a la víctima.
Un accidente de tránsito se registró este 16 de agosto en el interior de un residencial, ubicado en el kilómetro 21 de la ruta que conduce hacia el municipio de San José Pinula.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, en el percance vial estuvo involucrado un camión de volteo, el cual quedó volcado.
Los socorristas detallaron que el conductor del mismo murió y que para extraer su cuerpo fue necesario utilizar equipo especial.
"El piloto quedó fallecido en el lugar, se usó equipo especial para poder extraer el cuerpo", informaron los Bomberos Voluntarios.