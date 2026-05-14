Conductor de picop impacta contra un árbol y pierde la vida

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Se presume que el conductor falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

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Un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 24 de la ruta Interamericana durante esta mañana, donde un vehículo impactó contra un árbol y el piloto perdió la vida.

Según información compartida por Bomberos Voluntarios, se presume que el conductor sufrió un evento cardiorrespiratorio que lo hizo perder el control e impactar contra un árbol que se encontraba en el arriate central de esta vía.

Bomberos alertaron a las autoridades correspondientes de realizar las diligencias de ley. (Foto: Bomberos Voluntarios)

A la llegada de los socorristas se localizó al piloto dentro del vehículo y al hacer las revisiones correspondientes se determinó que ya no contaba con signos vitales.

Ante el hecho, se coordinó con la PNC y el Ministerio Público para desarrollar las diligencias de ley.

El tránsito en el lugar se ha complicado ya que los conductores detienen la marcha para observar, por lo que las autoridades recomiendan seguir las instrucciones y conducir con precaución.