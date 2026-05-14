Proponen uso de placas particulares en vehículos de investigación policial

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La iniciativa aplicaría solo a unidades especializadas de investigación, antinarcóticos y seguridad fronteriza.

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En el Congreso fue presentada la iniciativa 6774, la cual busca reformar la Ley del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos para permitir que automotores utilizados por la Policía Nacional Civil (PNC) puedan portar placas particulares y no oficiales.

Esto debido a que las unidades policiales destinadas a investigación criminal y combate al crimen organizado enfrentan dificultades al utilizar placas oficiales y facilita que sean identificadas durante operativos y vigilancias, según los ponentes.

Diputados oficialistas presentaron una iniciativa para permitir placas particulares en vehículos de investigación de la PNC. (Imagen: captura de pantalla)

Además, se señala que esta situación pone en riesgo el éxito de las investigaciones y también la seguridad del personal policial involucrado.

¿Qué vehículos aplican?

La propuesta establece que la excepción aplicaría únicamente para vehículos asignados a dependencias específicas de la PNC, entre ellas la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección Antinarcótica y Seguridad Fronteriza y la Inspectoría General, con el fin de fortalecer las labores de inteligencia, seguimiento y combate a estructuras criminales en el país.

La iniciativa aplicaría únicamente a unidades especializadas de investigación, antinarcóticos y seguridad fronteriza.(Foto ilustrativa: Shutterstock)

La diputada Victoria Godoy Palala señaló que la propuesta surgió del trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobernación, la PNC y oficialistas para fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado, para proteger a la población y apoyar diligencias del Ministerio Público (MP)

Diputados oficialistas presentaron una iniciativa para permitir placas particulares en vehículos de investigación de la PNC.#Congreso #BancadaSemilla pic.twitter.com/Jl2oyal4qE — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 14, 2026

"Guatemala enfrenta delitos que lastiman directamente a la gente, extorsiones que afectan comercios, familias y transporte, redes que se disputan territorios, estructuras vinculadas al narcotráfico... Frente a esta realidad, la PNC tiene la misión de prevenir, investigar y combatir el delito. Para cumplir esta misión, sus unidades especializadas necesitan recursos adecuados, criterios técnicos, y respaldo legal", expresó.

Investigación criminal

Por su parte, el director de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que la propuesta representa un apoyo importante para las unidades de inteligencia e investigación criminal que trabajan contra estructuras delictivas en el país.

Explicó que actualmente los vehículos policiales son fácilmente identificables por portar placas oficiales que alertan a grupos criminales sobre la presencia de investigadores en determinadas zonas.

Boteo indicó que las organizaciones criminales se han fortalecido y profesionalizado con el paso de los años, mientras que la PNC ha enfrentado limitaciones en equipo y herramientas para combatirlas.

El director de la PNC, David Boteo, afirmó que la propuesta representa un apoyo importante para las unidades de inteligencia e investigación criminal que trabajan contra estructuras delictivas en el país. pic.twitter.com/I7reBheuTY — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 14, 2026

Añadió que dependencias como Dipanda, el Centro Antipandillas Transnacional y las unidades antinarcóticas necesitan realizar seguimientos e investigaciones sin llamar la atención para obtener mejores resultados.

"Esto va a venir a fortalecer precisamente de que nuestros compañeros policías, investigadores puedan pasar desapercibidos ante estos grupos criminales", indicó.

La propuesta fue presentada en el Congreso el 12 de mayo de 2026 y busca modificar el artículo 21 del Decreto 70-94.