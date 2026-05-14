Hallan Q232 mil en compartimento de camioneta en Villa Nueva

- Los agentes procedieron a la búsqueda del vehículo luego de recibir información de indicaba que en él trasladaban ilícitos. OTRAS NOTICIAS: El hombre que fingió secuestro para exigir Q.80 mil a su propia familia Autoridades localizaron una fuerte cantidad de dinero en un compartimiento oculto de una vehículo en el kilómetro 16.8 de la ruta al Pacifico, en jurisdicción de Villa Nueva. Agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 15 dieron seguimiento a una información sobre una camioneta que presuntamente trasladaba ilícitos, al ubicarla le realizaron el alto e iniciaron las diligencias correspondientes. El dinero fue incautado para fortalecer las investigaciones del caso. (Foto: PNC) Policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y fiscales, junto al equipo K-9, localizaron en la parte trasera de la camioneta un compartimento oculto con varios fajos de dinero. Luego de realizar el conteo, las autoridades establecieron que se trataba de Q.232,500. Al consultarle al conductor sobre la procedencia del dinero no pudo demostrar su legalidad, por lo que fue capturado para realizar las investigaciones pertinentes. Durante el operativo, equipo K-9 brindó apoyo. (Foto: PNC) El hombre fue identificado como Jeremías "N", de 33 años, quien fue puesto a disposición de un juzgado para esclarecer su situación penal. Agentes policiales detuvieron a Jeremías "N", luego que no supiera justificar la cantidad elevada de dinero que transportaba. (Foto: PNC)